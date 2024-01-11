В Крыму открыли музей истории налогов

В УФНС России по РК открыт музей истории налогов в Крыму. Первыми экспозицию осмотрели высокопоставленные гости, в их числе председатель Госсовета РК Владимир Константинов и заместитель председателя Совмина Михаил Назаров.
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