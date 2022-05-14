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Страх перед нацистами

Страх перед нацистами

Митрополит Онуфрий (Березовский) обратился к Президенту России Владимиру Путину, призывая его «в пасхальные дни» выпустить нацистских боевиков из «Азовстали», сравнив их с жителями блокадного Ленинграда, среди которых была семья российского лидера.

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