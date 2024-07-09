👨🚒 На трассе Ялта – Симферополь в районе Ангарского перевала загорелся грузовик По информации МЧС РК, водитель вовремя смог сориентироваться и эвакуировался из автомобиля самостоятельно.
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👨🚒 На трассе Ялта – Симферополь в районе Ангарского перевала загорелся грузовик По информации МЧС РК, водитель вовремя смог сориентироваться и эвакуировался из автомобиля самостоятельно.