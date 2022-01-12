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Эксперты оценили ситуацию на рынке недвижимости в 2022 году

Эксперты оценили ситуацию на рынке недвижимости в 2022 году

Цены на недвижимость в 2022 году не будут снижаться из-за повышения ключевой ставки Центробанка, отсутствия долевого строительства, увеличения стоимости стройматериалов и замены мигрантов, работавших на стройках, россиянами, считают опрошенные Life.

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