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Путин призвал сохранить в Госдуме ядро, на которое может опереться власть

Путин призвал сохранить в Госдуме ядро, на которое может опереться власть

Президент Путин: нужно сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться  Необходимо сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться для решения социально значимых задач, сказал президент России Владимир Путин.

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Виктор Шиховцев
Прямо так и сказал - нужно сохранить ЕдРо!

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