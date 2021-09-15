Путин призвал сохранить в Госдуме ядро, на которое может опереться власть

Президент Путин: нужно сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться Необходимо сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться для решения социально значимых задач, сказал президент России Владимир Путин.
Президент Путин: нужно сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться Необходимо сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться для решения социально значимых задач, сказал президент России Владимир Путин.
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