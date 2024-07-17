Следователи устанавливают обстоятельства отравления постояльцев хостела на Дмитровском шоссе

Следователи столичного СКР устанавливают обстоятельства отравления людей на севере Москвы Межрайонным следственным отделом СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии