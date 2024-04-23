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Священник Савченко: запрет приносить в церковь свои свечи не считается строгим

Священник Савченко: запрет приносить в церковь свои свечи не считается строгим

В церковь нельзя приходить со своими свечами из-за особенностей современной эпохи. Однако этот запрет не считается каким-то строгим, сообщил священник Русской православной церкви Николай Савченко в беседе с Общественной Службой Новостей.

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