Священник Савченко: запрет приносить в церковь свои свечи не считается строгим

В церковь нельзя приходить со своими свечами из-за особенностей современной эпохи. Однако этот запрет не считается каким-то строгим, сообщил священник Русской православной церкви Николай Савченко в беседе с Общественной Службой Новостей.
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