УЕФА о Коке против «МЮ»: «Настоящий лидер на поле»

Технический наблюдатель УЕФА высказался о Коке. Хавбек «Атлетико» признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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