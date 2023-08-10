Свидомым дурачкам этот кадр ничего не скажет.Под вчерашним моим текстом про Добро и Зло случилась коллективная истерика свидомых нацистов.
Россия - надежда мира
Комментарии
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mark kapustin
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6 час.
Авас Анекак
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5 час.
Вик Норд
Если раб не предал свои принципы,он уже не раб...,потому османы брали по тяглу(налог)в янычары малых,и младых детей из завоёванных провинций,и славянских народов,воспитывая в духе СВОЕЙ веры,вкладывая в них СВОИ принципы.И не было в то время,более умелых, жестоких,и жадных воинов,перед которыми меркли даже кочевники Сотрясателя Вселенной.
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7 сек.
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