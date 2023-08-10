Россия - надежда мира

Вик Норд

Если раб не предал свои принципы,он уже не раб...,потому османы брали по тяглу(налог)в янычары малых,и младых детей из завоёванных провинций,и славянских народов,воспитывая в духе СВОЕЙ веры,вкладывая в них СВОИ принципы.И не было в то время,более умелых, жестоких,и жадных воинов,перед которыми меркли даже кочевники Сотрясателя Вселенной.