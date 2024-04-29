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Горные курорты в Сочи открыли летний сезон

Горные курорты в Сочи открыли летний сезон

Горные курорты в Сочи открыли летний сезон. Об этом стало известно в понедельник, 29 апреля.Так, накануне начало летнего сезона на курорте «Роза Хутор» ознаменовало открытие комплекса аттракционов для теплого времени года.

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