Мотоблогер Татьяна Озолина разбилась насмерть на мотоцикле в ДТП в Турции

В Турции в ДТП погибла популярная блогерша Татьяна Озолина, известная под псевдонимом МотоТаня.Смертельная авария произошла 22 июля, Татьяна на своем мотоцикле ехала по трассе из Измира в Бодрум.
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