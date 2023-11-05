Директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил, что США уже потерпели поражение на Украине, поэтому они хотят избежать позора и переложить заключение мира на президента Зеленского.
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