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Кожемяко: более 970 вернувшихся с СВО бойцов переобучились в Приморье

Кожемяко: более 970 вернувшихся с СВО бойцов переобучились в Приморье

Более 970 бойцов, вернувшихся с СВО, переобучились в Приморье. Об этом сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко президенту России Владимиру Путину.

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