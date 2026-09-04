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test mazurok

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🐟В Севастополе четверо мужчин незаконно выловили 10 тысяч кефали почти на семь млн рублей В феврале прошлого года трое севастопольцев и один житель Симферополя установили сеть в бухте Камышовой и выловили более 10 тысяч экземпляров кефали.

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