🐟В Севастополе четверо мужчин незаконно выловили 10 тысяч кефали почти на семь млн рублей В феврале прошлого года трое севастопольцев и один житель Симферополя установили сеть в бухте Камышовой и выловили более 10 тысяч экземпляров кефали.
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