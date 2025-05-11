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  • Надежда Петракова (не хочу)
    11лет-мало! 😈Но, Бог даст, с ними разберуться на зоне☝️Сбив на машине, а...
  • Николай Герасименко
    "Не марайте дедов — они не бомбили Киев." Это верно, наши деды Киев не бомбили, ровно как и Донецк, Луганск, Горловку..."Вон отсюда, тварь!"
  • Андрей
    11 лет за такое, считай, простили тварей.Сбив на машине, а...

Дети и капитализм: совместимы на 100%

Дети и капитализм: совместимы на 100%

Чем больше детей, тем больше счастья — таков, если коротко, результат исследования лаборатории ВШЭ. При этом уровень дохода не имеет значения, дети делают счастливыми и бедных, и богатых (ссылка, ссылка).

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