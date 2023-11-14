«Снарядов не будет»: Кулеба заявил о «плачевном» состоянии промышленности и пустых складах стран Евросоюза

Оборонная промышленность стран Евросоюза находится в плачевном состоянии, а арсеналы пусты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина не получит обещанный миллион артиллерийских снарядов, обещанный Жозепом Боррелем.
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