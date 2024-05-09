ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Этих поставщиков надо тоже предупредить, что ответ может коснуться и их баз!Ветерану Степану ...
  • Харченко Александр
    ЗавалитьАмериканский само...
  • Eduard
    Красавцы!Сергей Аксёнов по...

В Керчи и Севастополе прозвучат салюты в честь Дня Победы

В Керчи и Севастополе прозвучат салюты в честь Дня Победы

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне приказал произвести праздничные салюты 9 мая в городах-героях, а также в населённых пунктах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх