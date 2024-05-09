В Керчи и Севастополе прозвучат салюты в честь Дня Победы

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне приказал произвести праздничные салюты 9 мая в городах-героях, а также в населённых пунктах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.