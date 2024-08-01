Супружескую пару задержали за хулиганство на борту самолета в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции задержали супружескую пару, которая на борту самолета, следовавшего из Москвы в Иркутск, начала вести себя неадекватно, кричать на других пассажиров и использовать ненормативную лексику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии