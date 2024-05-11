Во Владимирской области обнаружили окольцованного в Шотландии вальдшнепа

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области был обнаружен редкий окольцованный вальдшнеп. По данным Российского центра кольцевания птиц, найденному самцу вальдшнепа пять лет, и он был окольцован в Шотландии 2 января 2024 года.
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