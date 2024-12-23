Вляпалась: бывшая звезда «Дома-2» поддержала украинского боксёра-русофоба

Телеведущая, участвующая в шоу на российском ТВ и имеющая в нашей стране бизнес, публично поздравила с победой украинского боксера-нациста Александра Усика, который вышел на взвешивание с флагом в поддержку «Азова» *.
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