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Вляпалась: бывшая звезда «Дома-2» поддержала украинского боксёра-русофоба

Вляпалась: бывшая звезда «Дома-2» поддержала украинского боксёра-русофоба

Телеведущая, участвующая в шоу на российском ТВ и имеющая в нашей стране бизнес, публично поздравила с победой украинского боксера-нациста Александра Усика, который вышел на взвешивание с флагом в поддержку «Азова» *.

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тн
татьяна неструева
шкура   .
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