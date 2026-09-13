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Царьград

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Олег Меньшиков объявил планы Театра Ермоловой на 101-й сезон

Олег Меньшиков объявил планы Театра Ермоловой на 101-й сезон

12 сентября на Новой сцене Театра Ермоловой стартовал 101-й сезон, названный «Новые 100». Художественный руководитель Олег Меньшиков представил актерам планы на сезон 2026/2027, подчеркнув намерение театра продолжать творческие искания и нововведения.

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