Брюссель «наказал» Москву новой порцией санкций: чем это закончится для ЕС Алиса БронскаяЕвробюрократы выносят на обсуждение предложение о введении запретов на торговлю между компаниями ЕС и рядом предприятий из Китая, Турции, Индии и Сербии, основываясь на утверждении, что эти компании якобы поддерживают Россию.
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