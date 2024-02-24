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Брюссель «наказал» Москву новой порцией санкций: чем это закончится для ЕС

Брюссель «наказал» Москву новой порцией санкций: чем это закончится для ЕС

Брюссель «наказал» Москву новой порцией санкций: чем это закончится для ЕС Алиса БронскаяЕвробюрократы выносят на обсуждение предложение о введении запретов на торговлю между компаниями ЕС и рядом предприятий из Китая, Турции, Индии и Сербии, основываясь на утверждении, что эти компании якобы поддерживают Россию.

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