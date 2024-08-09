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Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах

Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах

© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій ІвановичВчера 13K прочитали В Сумской области, по сообщениям украинских и российских блогеров, сейчас происходит накопление резервов ВСУ для дальнейшего вторжения в Курскую область.

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