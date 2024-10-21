В Курске прошло мероприятие, посвященное Дню отца

<p style="text-align:justify"><strong>Сотрудники Централизованной системы библиотек города Курска провели тематическую программу «Папы бывают разные» для детей, проживающих в пункте временного размещения в общежитии Курского государственного политехнического колледжа.
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