KurskTV.Ru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

KurskTV.Ru

4 подписчика

В Курске прошло мероприятие, посвященное Дню отца

<p style="text-align:justify"><strong>Сотрудники Централизованной системы библиотек города Курска провели тематическую программу &laquo;Папы бывают разные&raquo; для детей, проживающих в пункте временного размещения в общежитии Курского государственного политехнического колледжа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх