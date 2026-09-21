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Царьград

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Подростки разбили окна в электричке Москва — Александров у Сергиева Посада

Подростки разбили окна в электричке Москва — Александров у Сергиева Посада

Группа подростков разбила окна в вагонах электропоезда, следовавшего по маршруту Москва — Александров, неподалёку от станции Сергиев Посад.

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