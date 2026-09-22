В российском городе легковушка вылетела на встречку и столкнулась с мотоциклом: пострадал подросток

В российском городе легковушка вылетела на встречку и столкнулась с мотоциклом: пострадал подростокВ Кузбассе женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы после ДТП с подростком на мотоцикле.
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