Грузия депортирует 25 иностранцев за участие в акциях протеста

Министерство внутренних дел Грузии объявило о начале процедуры выдворения из страны 25 граждан иностранных государств, участвовавших в протестных акциях в ноябре-декабре 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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