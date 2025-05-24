Российские инженеры «раскрыли секреты» производства отечественных авиационных лопаток

Об уникальном российском производстве, кНаро-Фоминский машиностроительный завод (НФМЗ), входящий в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», продемонстрировал полный цикл производства компрессорных лопаток для авиадвигателей.
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