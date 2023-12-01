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Почти 3 тысячи человек получили бесплатную юридическую помощь в Подмосковье за год

Почти 3 тысячи человек получили бесплатную юридическую помощь в Подмосковье за год

Некоторые жители Московской области могут получить бесплатную юридическую помощь. Услуга положена инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, страдающим психическими расстройствами, участникам СВО и ряду других граждан.

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