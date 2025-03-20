Почему Испания отказала в ВНЖ российским оппозиционерам Ирина ВальковаНедавнее решение испанских властей отказать в виде на жительство 65 российским оппозиционерам стало тревожным сигналом для тех, кто надеялся найти в Европе новый дом.
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