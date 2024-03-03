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Глава МИД Турции считает, что РФ и Украина достигли предела военных возможностей

Глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытии дипломатического форума в Анталье заявил, что РФ и Украина достигли предела военных возможностей, поэтому сторонам необходимо провести мирные переговоры, передает Haberturk.

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