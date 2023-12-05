Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Halyna Pak
    Ты,наверное,не жила в СССР,поэтому чушь городишь!!!ГД прекратила пол...
  • valeri bolgov
    Самые богатые хапуги - коммунисты. Потому и просрали СССР.ГД прекратила пол...
  • Аким Воземчук
    Ждала Россия, ждала и дождалась.Теперь всех экстремистов-пидарасов загнать в подполье ,как в СССР.Гламурную пидарасти...Верховный суд при...

МО РФ: над Азовским морем и территорией Крыма сбиты 22 беспилотника ВСУ

МО РФ: над Азовским морем и территорией Крыма сбиты 22 беспилотника ВСУ

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх