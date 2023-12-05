МО РФ: над Азовским морем и территорией Крыма сбиты 22 беспилотника ВСУ

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
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