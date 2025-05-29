Прокуратура нашла нарушения в работе пяти тульских УК

В Туле пять управляющих компаний ООО "Магистраль", ООО "Центральная", ООО "Внешстрой-Коммунсервис", ООО "Жилцентр", ООО "Ресурс" допустили ряд нарушений в своей работе, по информации региональной прокуратуры.
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