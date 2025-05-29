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Прокуратура нашла нарушения в работе пяти тульских УК

Прокуратура нашла нарушения в работе пяти тульских УК

В Туле пять управляющих компаний ООО &quot;Магистраль&quot;, ООО &quot;Центральная&quot;, ООО &quot;Внешстрой-Коммунсервис&quot;, ООО &quot;Жилцентр&quot;, ООО &quot;Ресурс&quot; допустили ряд нарушений в своей работе, по информации региональной прокуратуры.

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