Украинские дроны атаковали завод в Казани

Начался пожар на одном из крупных предприятийДроны атаковали Казань в ночь на 14 января. Как сообщает Teltgram-канал Mash, дальнобойные беспилотные летательные аппараты ВСУ типа "Лютый" были нацелены на завод "Оргсинтез".
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