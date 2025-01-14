Украинские дроны атаковали завод в Казани

Начался пожар на одном из крупных предприятийДроны атаковали Казань в ночь на 14 января. Как сообщает Teltgram-канал Mash, дальнобойные беспилотные летательные аппараты ВСУ типа "Лютый" были нацелены на завод "Оргсинтез".