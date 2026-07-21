Зеленский прилетел в Ирландию и сделал заявление о возможном новом ударе. Что известно

Зеленский прибыл в Ирландию. Что известно о его визите и заявлениях о возможном ударе по Украине.Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Ирландию, где примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства страны в Совете Европейского союза.
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