Чем заняться в Москве и Санкт-Петербурге 23–29 июля: неделя со «Снобом»

Побывать на спектакле-застолье об обэриутах, погрузиться в «фантасмагорию присутствия» на премьере в Александринке или отправиться в Никола-Ленивец, где маршруты прокладывают световые инсталляции, — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.