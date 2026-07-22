Чем заняться в Москве и Санкт-Петербурге 23–29 июля: неделя со «Снобом»

Побывать на спектакле-застолье об обэриутах, погрузиться в «фантасмагорию присутствия» на премьере в Александринке или отправиться в Никола-Ленивец, где маршруты прокладывают световые инсталляции, — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.
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