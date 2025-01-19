Овечкина и Малкина чествовали в матче НХЛ между "Вашингтоном" и "Питтсбургом"

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и российского нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина чествовали в матче между командами в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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