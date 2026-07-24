Новое исследование ставит под сомнение ускорение расширения Вселенной

Недавняя работа астрофизиков оспаривает существующую гипотезу об ускорении расширения Вселенной. Согласно группе исследователей, учитывающих систематический эффект в наблюдениях сверхновых, темпы расширения могут постепенно замедляться.
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