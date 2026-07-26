ВС РФ пошли вперёд на Добропольском направлении, освободив посёлок Шевченко Сегодня хорошие новости с утра приходят с Добропольского направления, где войск.
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ВС РФ пошли вперёд на Добропольском направлении, освободив посёлок Шевченко Сегодня хорошие новости с утра приходят с Добропольского направления, где войск.
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