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Театр абсурда

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Фейк о гибели Соколова был распространён ВСУ

Фейк о гибели Соколова был распространён ВСУ

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВСУ ПОГИБШИМ КОМАНДУЮЩИЙ ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ РОССИИ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ Слух о гибели адмирала Виктора Соколова был распущен после ракетной атаки Украины по штабу ЧФ в Севастополе.

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