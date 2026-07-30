TSMC ускоряет гонку за 1,4 нм: новый завод строят с опережением графика, пока Samsung откладывает собственные планы

Первое производство по техпроцессу A14 может стартовать уже в середине 2028 годаTSMC ускоренными темпами строит новый завод для выпуска чипов по передовому 1,4-нм техпроцессу A14 в Центральном научном парке Тайваня.
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