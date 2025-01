Непростые отношения американского президента с главой ФРС могут кончиться революцией

20 января, в том самый день, когда в Вашингтоне проходила инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, агентство Блумберг опубликовало материал под названием Contrarian Bet Emerges That Next Fed Move Is Higher, Not Lower («Возникает противоречивая ситуация, при которой следующий шаг ФРС будет сделан вверх, а не вниз»).