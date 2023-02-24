Медведев рассказал, что произойдет после завершения спецоперации

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал в своем Телеграм-канале о том, с чем придется столкнуться после того, как специальная военная операция будет завершена и Россия "вернет свои территории и надежно защитит людей".
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал в своем Телеграм-канале о том, с чем придется столкнуться после того, как специальная военная операция будет завершена и Россия "вернет свои территории и надежно защитит людей".
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