Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Медведев рассказал, что произойдет после завершения спецоперации

Медведев рассказал, что произойдет после завершения спецоперации

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал в своем Телеграм-канале о том, с чем придется столкнуться после того, как специальная военная операция будет завершена и Россия "вернет свои территории и надежно защитит людей".

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