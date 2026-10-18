Сведения об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Санкт-Петербург и Ленинградскую область: Губернатор Дрозденко сообщил о перехвате 126 БПЛА над территорией Ленинградской области.
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