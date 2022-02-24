«Там Иверское сердце червонное горит…»

«Сия мадонна творит чудеса!» — восклицали итальянцы-католики, специально приезжавшие, по словам автора книги «Россия в 1839 году» Астольфа де Кюстина, поклониться святыне, что располагалась в часовне у Воскресенских ворот столицы, у самого Кремля.