Газета Труд

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«Там Иверское сердце червонное горит…»

«Там Иверское сердце червонное горит…»

«Сия мадонна творит чудеса!» — восклицали итальянцы-католики, специально приезжавшие, по словам автора книги «Россия в 1839 году» Астольфа де Кюстина, поклониться святыне, что располагалась в часовне у Воскресенских ворот столицы, у самого Кремля.

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