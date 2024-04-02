«Мы знаем свои перспективы, мы защищаем граждан Белоруссии и России»

Прямое авиасообщение между Брестом и Москвой будет запущено 3 апреля, в разработке находятся рейсы между Белоруссией и Владикавказом, Архангельском, Тюменью, Ульяновском, Омском и рядом других городов, рассказал «Известиям» государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.