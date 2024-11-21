Процесс разминирования вражеских сбросов Крымскими десантниками в Курской области

Процесс разминирования вражеских сбросов Крымскими десантниками в Курской областиСапёры-десантники из Крыма обнаружили и обезвредили модифицированную мину, сброшенную ночью с тяжелого гексакоптера «Баба Яга» на дорогу в Глушковском районе Курской области.
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