Омбудсмен заявил, что умерший в отделе полиции в Москве уроженец Чечни не был связан с терактом в «Крокусе»

По словам Мансура Солтаева, Асхаба Успанова задержали за несколько часов до нападения, а не послеУполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опроверг сообщения о том, что задержанный и умерший в отделении полиции в Москве уроженец республики Асхаб Успанов был связан с терактом в «Крокус Сити Холле».