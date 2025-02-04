Нелли Ермолаева открыла душу после разрыва с мужем: «Ты небрежно отпустил. Не меняй меня на других»

В начале декабря Нелли рассталась с мужем Алексеем. Причем о разрыве ведущая узнала из Интернета. Смагажевский сообщил подписчикам, что их отношения поставлены на паузу — эти слова шокировали Нелли, ведь она не собиралась разводиться.