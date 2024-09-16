Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Москве состоялся Медиасаммит БРИКС

Москва, 14 сентября /Синьхуа/ -- В столице России Москве в субботу состоялся Медиасаммит БРИКС. Представители более 60 СМИ из свыше 40 стран обсудили роль медиасообщества БРИКС в укреплении стабильности и сотрудничества в многополярном мире, внеся вклад средств массовой информации в содействие стабильности и кооперации в многополярном мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх