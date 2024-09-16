В Москве состоялся Медиасаммит БРИКС

Москва, 14 сентября /Синьхуа/ -- В столице России Москве в субботу состоялся Медиасаммит БРИКС. Представители более 60 СМИ из свыше 40 стран обсудили роль медиасообщества БРИКС в укреплении стабильности и сотрудничества в многополярном мире, внеся вклад средств массовой информации в содействие стабильности и кооперации в многополярном мире.